Минфин не видит необходимости поддерживать первичный рынок жилья
Замглавы Минфина Моисеев заявил, что необходимости поддерживать первичный рынок жилья нет
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Госдумы.
"Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря", — ответил замминистра на вопрос, не планируется ли продлить льготную ипотеку на жилье в новостройках.
"Мы считаем, что нет необходимости", — заявил Моисеев на вопрос, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья.
https://1prime.ru/finance/20221116/838840148.html
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