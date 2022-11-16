МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ исходит из того, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря, не видит необходимости в новых мерах господдержки первичного рынка жилья, заявил замглавы министерства Алексей Моисеев журналистам в кулуарах Госдумы. Россиянам рассказали, как купить вторичное жилье со скидкой

"Мы исходим из того, что программа будет закончена 31 декабря", — ответил замминистра на вопрос, не планируется ли продлить льготную ипотеку на жилье в новостройках.

"Мы считаем, что нет необходимости", — заявил Моисеев на вопрос, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья.