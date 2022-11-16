МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Страны-участницы "Группы двадцати" решили добиваться стабильности цен на рынке с помощью работы своих центробанков, следует из совместного коммюнике по итогам саммита G20. Индия будет продвигать цифровую трансформацию в год председательства в G20

"Центральные банки стран G20 твердо привержены достижению стабильности цен в русле своих соответствующих полномочий. Для этого они пристально следят за влиянием давления цен на инфляционные ожидания и будут продолжать должным образом настраивать темп укрепления монетарной политики в информационно-зависимой и четко организованной манере", — сказано в тексте документа.

Страны "Большой двадцатки" также отметили необходимость "независимости ЦБ" для решения поставленных задач и "укрепления надежности монетарной политики".

Согласно коммюнике, стороны также подтвердили обязательства содействовать устойчивым потокам капитала и развитию местных рынков валютного капитала с целью укрепления долгосрочной устойчивости международной финансовой архитектуры.

Кроме того, участники саммита призвали центральные банки, власти и платежную индустрию к сотрудничеству по расширению трансграничных платежей. В рамках этой инициативы страны "двадцатки" приветствовали выполнение "дорожной карты" по расширению трансграничных платежей, а также работу по "обеспечению мониторинга экосистем криптоактивов, в том числе так называемых стейблкойнов".