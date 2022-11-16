МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Европейский центральный банк заявил в среду о том, что риски для финансовой стабильности в еврозоне усиливаются, в то время как ее экономика, вероятно, приближается к рецессии. В банке считают, что наибольшему риску подвержены обремененные долгами домохозяйства, компании и страны. В ЕЦБ допустили повышение ключевой ставки выше двух процентов

Быстрый рост цен на энергоносители повысил вероятность рецессии до 80%, а скачок процентных ставок, необходимый для сдерживания роста цен, уже подпитывает волатильность рынков и увеличивает стоимость обслуживания долгов.

"Риски для финансовой стабильности в еврозоне усиливаются на фоне сильного роста цен на энергоносители, повышенной инфляции и слабого роста экономики, — сказано в полугодовом докладе ЕЦБ. — Все эти факторы уязвимости могут проявляться одновременно и усиливать друг друга".

Банковский сектор еврозоны в целом оценивается как устойчивый, поскольку в течение нескольких лет он наращивал капитал, а его прибыли растут благодаря повышению процентных ставок.

Но в более отдаленной перспективе возможны затруднения, так как проблемы экономики сокращают доходы, что может ограничить возможности заемщиков обслуживать долги. По мере замедления роста экономики банки также столкнутся с более высокими затратами и ослаблением роста объемов кредитования.

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