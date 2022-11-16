МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Сборы страховщика жизни "Капитал Life" за январь-сентябрь выросли на 1,1%, до 16,178 миллиарда рублей, следует из сообщения компании и пояснения пресс-службы. Сборы страховщиков жизни в России снизились за январь-сентябрь

"По итогам 9 месяцев 2022 года общие сборы страховой компании "Капитал Life" увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 16 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе компании, общий объем сборов вырос на 1,1% относительно аналогичного показателя за 2021 год и составил 16,178 миллиарда рублей.

"По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 9 месяцев 2022 года, "Капитал Life" подтвердила лидерство на рынке накопительного страхования жизни (НСЖ) по количеству действующих договоров. В "Капитал Life" обслуживаются клиенты по 605 тысячам договоров НСЖ – это более 35% рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по накопительному страхованию жизни за 9 месяцев 2022 года составили 9,5 миллиарда рублей. Доля сборов НСЖ в портфеле по страхованию жизни составила 75%", — говорится в сообщении компании.

Также "Капитал Life" с начала 2022 года показала высокую динамику в сегменте добровольного медицинского страхования – за 9 месяцев рост сборов компании в этом направлении составил 157%, отмечается там же.