МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Доходы предпринимателей, покинувших Россию, следует направлять на нужды СВО, считает глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов. Польша ввела принудительное управление активами "Газпрома" в стране

Сенатор обратился к вице-премьеру Димитрию Григоренко, подчеркнув, что российская экономика, как и ведение специальной военной операции, нуждается в дополнительных средствах. В этой связи, Кутепов предложил исключить сотрудничество российских бизнесменов и недружественными странами и пресечь попытки финансирования украинской стороны за счет ресурсов страны.

"На фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов (в том числе имущества) российских миллиардеров на территориях этих государств, арестов таких активов (замораживанию), полагаем, что необходимо рассмотреть вопрос о применении аналогичных мер…", — подчеркнул он, добавив, что для начала нужно обратить внимание на "владельцев крупных предприятий, руководителей институтов развития и госкорпораций".

Кроме того, сенатор выдвинул идею перевода дивидендов бизнеса на счета для финансирования СВО, а также направление на нужды операции доходов предпринимателей, покинувших Россию.

Помимо этого, сенатор предложил "ограничивать" внешнеэкономическую деятельность, особенно в отношении вывода капитала в недружественные страны. Также

Кутепов отметил возможность принятия пакета мер, направленных на пресечение вывода средств за территорию страны лицами, которые отказались от российского гражданства или имеют гражданство недружественных стран.

Законодатель также поднял вопрос финансирования восстановления Крымского моста за счет замороженных иностранных активов. Он уточнил, что, по данным Банка России, в банках на территории страны хранятся сотни миллиардов рублей инвесторов из недружественных стран, которые могли бы пойти на ремонт объекта.