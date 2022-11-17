МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Киев в 2023 году планирует подписать с членами "Большой семерки" договор о взыскании репараций с России и сформировать реестр нанесенного ущерба, заявила глава украинского Минюста Ирина Мудрая. Медведев назвал резолюцию ООН о репарациях Украине беззаконным решением

"В течение следующего года минюст должен подписать со странами G7 договор, в котором будет утвержден механизм взыскания российских репараций. В договоре будут прописаны критерии заявителей на компенсацию и прозрачный механизм выплат", — сказала чиновник. Ее слова приводит украинское издание Forbes.

Мудрая добавила, что страны "семерки" должны присоединиться к договору, так как на их территории сосредоточена значительная часть замороженных активов. Кроме того, они внесут изменения в свои законодательства ради этой инициативы.

Она подчеркнула, что в мае 2023 года появится реестр с нанесенным Украине ущербом.

Генассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Киеву.