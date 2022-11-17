МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Физлица в октябре купили на российском рынке валюты на 73,8 миллиарда рублей больше, чем продали, из них "токсичной" валюты — на 70,9 миллиарда, свидетельствуют данные обзора ЦБ РФ рисков финансовых рынков. В России в начале октября временно отмечался дефицит валютной ликвидности

"Физические лица в целом в октябре нарастили нетто-покупки иностранной валюты, купив на биржевом и внебиржевом рынках на общую сумму 73,8 миллиарда рублей. Основной объем нетто-покупок пришелся на "токсичную" валюту – 70,9 миллиарда, тогда как юаней было куплено всего на 2,9 миллиарда рублей. Покупки долларов и евро, как и месяцем ранее, осуществлялись через биржу (115,7 миллиарда рублей), при этом на внебиржевом рынке наблюдались продажи на сумму 44,9 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Системно значимые кредитные организации (СЗКО), через которые в основном реализуется валютная выручка экспортеров, по-прежнему были крупнейшими продавцами валюты на рынке. Объем продаваемой валюты немного повысился по сравнению с сентябрем – с 767,9 до 836,7 миллиарда рублей, оценил регулятор.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров, а также иных клиентов в целях осуществления ими международных переводов. Объем покупок данной категории участников в октябре увеличился до 677,6 миллиарда рублей с 531,6 миллиарда в предыдущем месяце, подсчитал ЦБ.

"Нерезиденты из дружественных стран в октябре в два раза сократили нетто-покупки валюты за рубли по сравнению с предыдущим месяцем и приобрели валюту на 69,5 миллиарда рублей (в сентябре – 130,6 миллиарда рублей). Покупки со стороны данной категории участников связаны в том числе с операциями российских граждан, открывших счета в дружественных странах, а также с осуществлением операций в рамках параллельного импорта", — сообщается в обзоре.