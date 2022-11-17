МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава минфина Великобритании Джереми Хант представил в парламенте среднесрочный финансовый план правительства страны для стабилизации экономической ситуации в стране. Британцев шокировала связь между дефицитом яиц и Украиной

Приоритетами для правительства в своём выступлении Хант назвал стабильность, экономический рост и развитие государственных служб. Меры, объявленные министром, направлены на повышение налогов, которые принесет в государственную казну дополнительные 25 миллиардов фунтов к 2027-2028 годам, чтобы закрыть в бюджете "черную дыру" в размере примерно 55 миллиардов фунтов стерлингов.

Министр объявил о снижении порога годовой заработной платы для максимальной ставки подоходного налога со 150 тысяч до 125 тысяч фунтов стерлингов. Другие ставки налога будут заморожены до 2028 года, налоги на доходы от дивидендов и прироста капитала будут увеличены. При этом минимальная заработная плата будет повышена с апреля 2023 года с 9,5 фунта за час до 10,4 фунта, что станет крупнейшим увеличением за всю историю Британии. Пенсии и льготные выплаты будут проиндексированы на 10,1% для соответствия уровню инфляции.

Министр также объявил о сохранении заморозки счетов на энергию для населения на уровне 2500 фунтов в год до апреля 2023 года. Затем эта сумма повысится до трёх тысяч фунтов. В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга

Кроме того, Хант заявил о продлении действия налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличении его ставки с 25% до 35% с 1 января 2023 года. Такой же налог со ставкой в 45% распространится на электроэнергетический сектор в связи с огромной прибылью компаний на фоне роста цен на нефть и газ.

Хант также объявил о решении правительства замедлить рост госрасходов, что позволит сэкономить 30 миллиардов фунтов к 2027-2028 годам. Тем не менее, системе образования будет выделено 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в следующем году и столько же в 2024 году. На улучшение системы здравоохранения пойдёт по 3,3 миллиарда фунтов в следующем и последующем годах. На оборону по-прежнему будет выделяться как минимум 2% от ВВП. Правительство также начнет выделять с 2025 года дополнительные шесть миллиардов фунтов на улучшение энергоэффективности зданий и промышленности для снижения энергопотребления на 15% к 2030 году. Бюджет сферы научно-исследовательской деятельности увеличится к 2024-2025 годам на 20 миллиардов фунтов с целью превратить Британию в "новую силиконовую долину".

Ранее сообщалось, что Сунак намерен повысить налоги и замедлить рост госрасходов, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 55 миллиардов фунтов стерлингов.