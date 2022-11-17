МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за январь — сентябрь до выплаты вознаграждения фонду составила 3,4%, говорится в сообщении Банка России. Юрист рассказала, кому и почему пересчитают пенсию

"Средневзвешенная доходность по пенсионным накоплениям за январь — сентябрь составила 3,4%, по пенсионным резервам — 2,7%. При этом доходность отдельных НПФ превышала 8% годовых", — говорится в сообщении.

Доходность выше нуля показали 27 из 28 фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием. В сфере негосударственного пенсионного обеспечения в плюсе были 37 фондов из 38.

В годовом выражении средневзвешенная доходность НПФ за девять месяцев по портфелю пенсионных накоплений составила 4,6% годовых, по портфелю пенсионных резервов до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду — 3,6% годовых. Медианная доходность фондов составила 6,1% в годовом исчислении как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам.

НПФ в третьем квартале показали доходность (1,7% по пенсионным накоплениям и 1,5% по пенсионным резервам) ниже, чем во втором квартале (2,2% и 2,7% соответственно), что во многом обусловлено замедлением роста рынка корпоративных облигаций (основного инструмента инвестирования пенсионных средств), а также отрицательной переоценкой акций в портфелях крупных НПФ, которые не воспользовались мерами поддержки в части фиксации стоимости ценных бумаг на 18 февраля или на дату приобретения.