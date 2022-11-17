МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Государственная лизинговая компания "Росагролизинг", скорее всего, откажется от размещения в 2022 году нового выпуска облигаций, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Русгидро" планирует собрать заявки на облигации на 20 миллиардов рублей

"Росагролизинг" провел все подготовительные мероприятия и зарегистрировал четвертый выпуск облигаций. Однако выпуск облигаций "Росагролизингом" до конца года крайне маловероятен", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что компания внимательно следит за состоянием рынка облигаций и интересом инвесторов, чтобы оперативно выйти на рынок при наиболее благоприятной для нее конъюнктуре.

Сейчас на локальном долговом рынке обращаются три выпуска облигаций компании — общим номинальным объемом 24 миллиарда рублей и погашением в 2025 и 2026 году. Еще один, четвертый выпуск со сроком обращения пять лет, зарегистрирован в начале октября. Все бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Гендиректор компании Павел Косов в конце августа сообщал в интервью РИА Новости, что в текущем году планируется размещение нового выпуска облигаций.

АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, деятельность которой направлена на техническую и технологическую модернизацию отечественного АПК посредством передачи предпринимателям в лизинг средств производства.