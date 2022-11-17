МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Внесение в Госдуму законопроекта о майнинге урегулирует потенциально востребованную отрасль экономики в России, заявил в беседе с агентством "Прайм" основатель и генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

"В частности, мы позитивно оцениваем возможность купли-продажи криптовалюты на территории России в рамках экспериментальных правовых режимов, что позволит получать выручку на территории РФ, российское банковское финансирование на реализацию инвестиционных проектов и избежать блокировки транзакций в связи с действиями недружественных стран", — отметил собеседник агентства.

По его словам, потенциально майнинг может приносить в казну государства свыше 50 миллиардов рублей. Для этого еще предстоит доработать систему налогообложения прибыли.

Он добавил, что участники рынка находятся в высокой готовности и настроены активно включиться в процесс подготовки поправок к законопроекту.

Ранее во вторник на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект о майнинге, который позволяет легализовать в России добычу криптовалюты. Об этом сообщил один из авторов документа, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "В декабре постараемся принять закон во всех чтениях, потому что планируется, что он начнет действовать с 2023 года", — сказал Аксаков. Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января.