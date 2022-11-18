МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз заморозил активы России на сумму 68 миллиардов евро, при этом большая часть из них находится в Бельгии, сообщило издание Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

В документе отмечается, что из общей суммы на Бельгию приходится 50 миллиардов евро, а на — Люксембург — 5,5 миллиарда евро.

При этом Евросоюзу неизвестны размеры замороженных национальных российских резервов. Согласно документу они оцениваются в примерно 33,8 миллиарда евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.