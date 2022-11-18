МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. В пятницу Европейский центральный банк начнет самый существенный вывод денег из финансовой системы еврозоны в своей истории. Таким образом для банков открывается первое окно возможности погасить выданные им ЕЦБ кредиты на сотни миллиардов евро. Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 10,6 процента

Это станет одной из мер центрального банка, направленной на обуздание рекордно высокой инфляции путем повышения стоимости заимствований и первым шагом на пути в запланированному на следующий год выводу еще больших объемов ликвидности за счет сокращения активов ЕЦБ, которые оцениваются в триллионы евро.

В 11.05 по Гринвичу центральный банк объявит о том, какую долю от кредитов на 2,1 трлн евро, полученных по целевой программе долгосрочного рефинансирования (TLTRO), должны будут погасить коммерческие банки.

На первом этапе погашение полученных по TLTRO займов будет добровольным, но ЕЦБ простимулировал такую активность, отменив в октябре субсидирование процентных ставок.

По прогнозу аналитиков, на этой неделе банка погасят такие кредиты примерно на 0,5 трлн евро, и это станет самым существенным сокращением их избыточной ликвидности с 2000 года.

Руководители ЕЦБ будут следить, как рынок отреагирует на такое резкое сокращение ликвидности, и определят, насколько быстро они смогут нивелировать программу покупки облигаций, объем которой составляет 3,3 трлн евро. Сворачивание этой программы они обсудят на заседании 15 декабря.

Наиболее сильно воздействие погашения кредитов проявится в периферийных странах еврозоны, на рынки которых вернутся более существенные доли их государственных облигаций, которые использовались в качестве обеспечения. ЕЦБ заявил об усилении рисков для финансовой стабильности в еврозоне

"Очевидно, что Италия, Испания, Португалия и Греция пострадают от крупных погашений, а воздействие на Германию и Францию будет меньше", — сказал аналитик Credit Agricole Луи Арро.

Вместе с тем банкам южных стран Европы менее выгодно погашать эти кредиты, потому что они в большей степени использовали TLTRO для собственного финансирования, чем банки в северных странах.

Еще одним объектом внимания ЕЦБ станет рынок краткосрочного межбанковского кредитования.

Этот рынок годами страдал от политики центрального банка в результате дефицита высококачественных облигаций, которые можно было бы использовать как залог. Кроме того, у банков не было стимула к взаимному кредитованию, потому что можно было просто воспользоваться льготными займами по TLTRO.

По словам аналитика ING Антуана Буве, если сумма погашенных кредитов по TLTRO превысил 500 млрд евро, опасения по поводу обеспечения ослабнут, но в то же время вырастут ставки на рынке межбанковского кредитования.

"Если погашение займов по TLTRO спровоцирует сигналы о стрессе финансовых рынков, ЕЦБ может начать новую программу вместо TLTRO, но существенно менее щедрую", — добавил Буве.

Его коллега из Nomura Марко Бранколини не ожидает "большого удара", даже если банки выплатят 600 млрд евро. Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале

Он сослался на результаты проведенного ЕЦБ в апреле опроса, согласно которым 56% банков использовали полученные по TLTRO деньги для кредитования нефинансовых организаций частного сектора, а 44% также депонировали часть этих средств в ЕЦБ.

"Вторая часть и будет выплачена с ограниченными последствиями для реальной экономики", — добавил Бранколини.

По его словам, лишь небольшая доля полученных по TLTRO средств пошла на покупку облигаций, и "банки вряд ли будут закрывать такие позиции, потому что это вызвало бы убытки перед завершением года".

До 16 ноября банки должны были уведомить ЕЦБ о намерениях погасить кредиты по TLTRO, а выплата назначена на 23 ноября.

Следующий срок погашения планируется на 21 декабря, а это, по словам некоторых аналитиков, означает, что некоторые банки могут повременить.