МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционный спрос на золото в 2023 году увеличится в случае роста инфляции и сохранения геополитической нестабильности, в том числе интерес со стороны крупных частных инвесторов, заявил через пресс-службу ВТБ старший вице-президент банка, руководитель Private Banking и "Привилегии" Дмитрий Брейтенбихер. Эксперты предрекли максимальный за десятилетия дефицит серебра в 2022 году

"Доля золота в структуре резервов мировых центробанков сейчас рекордно велика, достигнув таких значений впервые за последние полвека. При условии роста инфляции и сохранении геополитической нестабильности, прогнозируем в 2023 году усиление этой тенденции и инвестиционного спроса на данный актив у крупных частных инвесторов", — заявил он.

В самом ВТБ наблюдают стабильно высокий интерес к золоту. Так, за последнее время рост объема сделок в среднем составляет 15-20% месяц к месяцу, рассказал Брейтенбихер.

Состоятельные клиенты ВТБ с марта приобрели в банке почти 2,5 тысячи слитков инвестиционного золота, общим объемом более чем 25 тонн. За октябрь портфель реализованных драгоценных слитков вырос на 20%. "Клиенты стремятся диверсифицировать свой портфель и зафиксировать сбережения в условиях инфляции", — пояснили в банке.

Помимо физического золота, клиенты банка интересуются инвестициями в обезличенные металлические счета. В этом году число таких счетов среди клиентов ВТБ выросло почти вдвое, достигнув почти 44 тысяч, добавили в ВТБ.