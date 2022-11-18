МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Донастройка инструмента компенсации инвестиционного налогового вычета будет проведена в 2023 году, сказал замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на встрече с иностранным бизнесом на площадке Американской торговой палаты в России (American Chamber). Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

"В 2023 году будет проведена донастройка инструмента компенсации инвестиционного налогового вычета, чтобы создать дополнительные стимулы для регионов внедрять его более активно", — сказал Сазанов, слова которого приводятся в сообщении Минфина РФ.

Он также добавил, что в при этом в основу будут положены региональные инвестиционные стандарты, которые являются одним из условий частичной компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов из-за предоставления субъектами РФ инвестиционных налоговых вычетов, говорится в сообщении.

"Рассчитываем, что продолжение практики компенсации со стороны федерального центра будет способствовать более широкому применению регионами инвестиционных налоговых вычетов. Это, в свою очередь, будет стимулировать бизнес увеличивать инвестиции", — заключил чиновник.

Инвестиционный налоговый вычет позволяет уменьшить сумму налога на прибыль на расходы, связанные с приобретением, изготовлением и модернизацией основных средств. Им смогут воспользоваться плательщики налога на прибыль до 31 декабря 2027 года включительно, но такая возможность должна быть закреплена региональным законом.

Субъектам РФ, которые применяют такой вычет, полагаются бюджетные выплаты в качестве компенсации выпадающих доходов. Так, в апреле глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что федеральный бюджет предусматривает выделение 200 миллиардов рублей ежегодно на такую компенсацию.