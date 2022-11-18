МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Объем господдержки российского АПК на следующий год, предусмотренный в бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, будет увеличен ко второму чтению до 475,7 миллиарда рублей, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Минсельхоз отметил рост кредитования сезонных полевых работ в России

Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета РФ на 2023-2025 годы, во втором чтении 22 ноября.

"Если забежать вперед, то ко второму чтению финансирование будет увеличено – дополнительно депутаты нам добавили 14 миллиардов рублей. И у нас есть в законе о бюджете специальная статья, которая нам позволяет 30 миллиардов – в случае получения дополнительных доходов от пошлин — распределить на госпрограммы дополнительно. Таким образом, у нас после всех внесенных изменений общий бюджет на 2023 год составит 475,7 миллиарда рублей, что по сути выше, чем 2022 год", — сообщила Фастова.

Она уточнила, что увеличение финансирования запланировано по трем госпрограммам — развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий и эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения: в текущем году на это было заложено 463 миллиарда рублей, в проекте бюджета 2023 года, представленном к первому чтению – пока 432 миллиарда рублей.

Теперь предлагается добавить 2,5 миллиарда рублей к 344,8 миллиарда рублей на госпрограмму развития сельского хозяйства, продолжила она, объем средств на развитие сельских территорий предложено увеличить на 10 миллиардов рублей к изначально заложенным 50 миллиардам, а по мелиоративному комплексу — добавить 1 миллиард рублей к первоначальным 37 миллиардам.

Фастова также напомнила, что финансирование льготного кредитования — самого востребованного механизма господдержки — в 2023 году будет немного ниже, чем в 2022 году, когда из-за высокой ставки рефинансирования туда пришлось направить больше средств. "В этом году мы уже рассчитывали бюджет из прогнозируемой ставки 7,5%, поэтому сумма меньше, но при этом объем кредитов, которые мы будем субсидировать, останется на уровне 2022 года", — пояснила она.