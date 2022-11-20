МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Чтобы повысить свой рейтинг — он имеет значение, чтобы претендовать на лучшие условия от банков и повысить шанс получить наиболее выгодное предложение — нужно выполнять ряд правил, рассказал в беседе RT заместитель генерального директора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков. Финансист научил, как отличить "хороший" долг от "плохого"

Например, нужно своевременно выплачивать открытые кредиты, закрывать кредитную карту в беспроцентный период, а если нет кредитной истории, можно оформить рассрочку на необходимый сейчас товар.

"Вовремя закройте ее, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами", — посоветовал специалист.

Затем нужно определиться с видом потребительского кредита — он зависит от того, зачем нужны деньги, объяснил Грибков.

"При целевом кредите банк выдает деньги на конкретную указанную цель — например, автомобиль. В этом случае придётся оформить на него залог, чтобы получить хорошие условия. При нецелевом кредите такой необходимости нет: банк не будет узнавать, на что именно вы берёте средства. Но проверка будет более тщательная: риски в этом случае выше. Поэтому при целевом кредите обычно ниже ставка — он выгоднее для заёмщика, у которого есть четкая цель кредитования", — сказал эксперт.

Узнать персональный рейтинг можно в мобильном приложении крупных банков или через финансовые маркетплейсы, напомнил он.

"Мы видим позитивную тенденцию — рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января — февраля текущего года. Следующий год для кредитования пройдет схоже с 2020 и 2022 годами, если не будет провалов и катаклизмов. Скорее всего, предложения останутся близкими к текущим", — отметил эксперт.