МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Правительство Японии внесло в парламент проект бюджета, направленного на компенсацию роста цен и другие цели, на сумму 29,8 триллиона иен (около 206 миллиардов долларов), сообщил телеканал NHK. Господдержка АПК в бюджете России в 2023 году вырастет

Дополнительный бюджет направлен на смягчение негативного влияния роста цен на продовольствие и энергоресурсы для населения и бизнеса. В частности, на то, чтобы компенсировать рост цен на электричество, газ и энергоресурсы будет направлено 7,82 триллиона иен (55,84 миллиарда долларов). На программу социально-экономических мер, которую премьер-министр Кисида называет "новым капитализмом" и которая включает пособия по беременности и родам, поддержку стартапов и другие – 5,5 триллиона иен (39,25 миллиарда долларов). На непредвиденные расходы в связи с изменением международной обстановки или стихийного бедствия в бюджет заложен 1 триллион иен (7,14 миллиарда долларов).

Почти все средства будут получены за счет выпуска государственных облигаций и ценных бумаг.

Обсуждение бюджета в нижней палате парламента должно было начаться в 13.00 (05.00 мск), однако из-за того, что один из ключевых министров был отправлен в отставку в воскресенье, а назначенный вместо него новый министр вступил в должность днем в понедельник, заседание было отложено почти на два часа. Заседание верхней палаты перенесено на вторник.