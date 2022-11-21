МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало имущество агропромышленного объединения "Агропромкомплектация — Курск" на 4,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. СМИ: Турция будет требовать страховку у проходящих через Босфор танкеров

"АО СК "РСХБ-Страхование" застраховало имущество ООО "Агропромкомплектация — Курск" — крупнейшего промышленного объединения производственных и сельскохозяйственных предприятий в Курской области… Страховая сумма по договору составила 4,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По условиям договора имущество животноводческого комплекса застраховано от рисков пожара, взрыва, повреждений водой, противоправных действий других лиц и иных рисков. Страховая защита распространяется на конструктивные элементы зданий, инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и остекление, поясняется в сообщении.

АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банковское страхование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк".

"Агропромкомплектация — Курск" — одно из ведущих в РФ агропромышленное объединение замкнутого цикла, входит в перечень системообразующих предприятий России.