"РСХБ-Страхование" застраховало "Агропромкомплектацию - Курск" на 4,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало имущество агропромышленного объединения "Агропромкомплектация — Курск" на 4,3 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховщика.
"АО СК "РСХБ-Страхование" застраховало имущество ООО "Агропромкомплектация — Курск" — крупнейшего промышленного объединения производственных и сельскохозяйственных предприятий в Курской области… Страховая сумма по договору составила 4,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
По условиям договора имущество животноводческого комплекса застраховано от рисков пожара, взрыва, повреждений водой, противоправных действий других лиц и иных рисков. Страховая защита распространяется на конструктивные элементы зданий, инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и остекление, поясняется в сообщении.
АО СК "РСХБ-Страхование" — страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности — страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банковское страхование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк".
"Агропромкомплектация — Курск" — одно из ведущих в РФ агропромышленное объединение замкнутого цикла, входит в перечень системообразующих предприятий России.
https://1prime.ru/finance/20221121/838888771.html