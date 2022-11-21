МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Общая сумма страховых премий группы "Ренессанс страхование" за январь-сентябрь выросла на 5% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 78 миллиардов рублей, говорится в сообщении страховщика. "РСХБ-Страхование" застраховало имущество "Агропромкомплектации - Курск"

"ПАО "Группа Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI), цифровой лидер на страховом рынке России, объявляет о росте общей суммы страховых премий брутто по итогам 9 месяцев 2022 года на 5% до 78 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе.

"Компания продолжает значительно расширять свой бизнес в продуктах non-life страхования. Суммарные премии выросли на 24% до 40,7 миллиарда рублей: премии по автострахованию выросли на 15% до 22,7 миллиарда рублей; премии по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) выросли на 22% до 7,1 миллиарда рублей; премии по иным видам страхования (примерно треть приходится на грузы) выросли на 47% до 10,9 миллиарда рублей", — сообщается там же.

Также, как указывает страховщик, премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) практически удвоились, до 14,3 миллиарда рублей, премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) выросли на 7%, до 14,9 миллиарда, а премии группы по кредитному и рисковому страхованию снизились на 60%, до 8,1 миллиарда рублей, из-за существенного падения кредитного страхования в стране, особенно в начале года, отмечает страховщик.

"Высокая доля сборов группы по этому виду страхования приходилась на автокредитование, наиболее пострадавшее в новых условиях. По мере снижения ставок происходит постепенное восстановление кредитования. Соответственно, премии группы в этом сегменте увеличились до 3,7 миллиарда рублей в третьем квартале 2022 года с 1,6 миллиарда рублей во втором квартале 2022 года", — поясняется там же.

Группа "Ренессанс страхование" — ведущая диверсифицированная независимая страховая компания России, работающая на рынке 25 лет. В группу входят компании: "Ренессанс страхование", "Ренессанс жизнь", Budu и УК "Спутник – управление капиталом". В октябре 2021 года группа провела публичное размещение акций на Московской бирже. Акции включены в котировальный список первого уровня.