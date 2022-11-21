МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Совокупный объем страховых премий компании "Росгосстрах Жизнь" за январь-сентябрь вырос на 21% в годовом выражении, до 21,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении страховой компании. Сборы "Ренессанс страхование" выросли на пять процентов за девять месяцев

"Совокупные сборы страховщика выросли на 21%, до 21,2 миллиарда рублей… Премии в сегменте продуктов с регулярными взносами увеличились на 26% и превысили 5 миллиардов рублей", — говорится в пресс-релизе страховщика.

Ключевым направлением для компании стали продукты накопительного страхования жизни с гарантированным доходом: объем сборов в этом сегменте увеличился в 2,7 раза и составил около 10 миллиардов рублей. Заметный вклад также внесли инвестиционное (6,3 миллиарда рублей) и кредитное страхование жизни (4,2 миллиарда рублей), уточняет страховщик.

Укрепляется финансовая база компании: за последний год резервы и активы выросли на треть и составили более 62 миллиардов и 72 миллиардов рублей соответственно. Собственный капитал компании увеличился на 60% – до 5,9 миллиарда рублей, сообщается там же.

"Нам удалось быстро среагировать на "вызовы" и полностью трансформировать продуктовую линейку под текущие запросы клиентов и изменения в регулировании… Рынок страхования жизни оправляется от шока первого квартала и в очередной раз демонстрирует способность адаптироваться к новым реалиям", — приводятся слова генерального директора страховщика Алексея Руденко.