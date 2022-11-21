МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал бюджетообразующий закон, который в том числе освобождает от подоходного налога доходы, получаемые гражданами от реализации или погашения акций и облигаций российских организаций из высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, а также инвестиционных паев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин повысил сбор за вылов рыбы и морепродуктов в России

Закон освобождает от налога на доходы физических лиц доходы по акциям и облигациям российских организаций, а также инвестиционным паям, которые отнесены к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики и до их реализации или погашения непрерывно принадлежали владельцу на праве собственности или ином вещном праве более одного года.

Причем эта льгота касается лишь бумаг, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, но в том числе и тех, что когда-то были приобретены на неорганизованном рынке.

Порядок отнесения акций российских организаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 284.2 Налогового кодекса, а облигаций и инвестиционных паев — устанавливается правительством РФ.