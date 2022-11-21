МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минфин США до 7 марта продлил срок действия разрешения, позволяющего американским физическим и юридическим лицам платить налоги и пошлины в РФ в обход санкций, следует из опубликованного в понедельник документа. В Еврокомиссии заявили о дискриминационном характере акта США по инфляции

Лицензия разрешает взаимодействие граждан США и американских компаний с Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния и Минфином России "для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов".

При этом условием исключения из-под санкций является необходимость соответствующих выплат для продолжения работы в России.

В сентябре аналогичная лицензия разрешала подобные операции до 7 декабря.