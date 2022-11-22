МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Федеральная резервная система США со следующего месяца может перейти к менее масштабным повышениям процентных ставок, внося небольшие изменения в параметры денежно-кредитной политики, чтобы добиться замедления инфляции и при этом позволить экономике продолжить расти, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер. США продлили разрешение американским компаниям платить налоги в России

"Я думаю, что мы можем на следующем заседании замедлить темпы повышения ставок с 75 базисных пунктов. Не вижу в этом проблемы и считаю, что такое решение было бы уместным, — сказала она. — Тем не менее, я также считаю, что дальнейшие темпы повышения ставок должны определяться экономической ситуацией".

Ранее в ноябре ФРС повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало уже четвертым таким повышением подряд. С тех пор некоторые представители ФРС давали понять, что ожидают замедления темпов повышения стоимости заимствований, которое необходимо, чтобы у экономики была возможность приспособиться к самому стремительному ужесточению денежно-кредитной политики за 40 лет.

Целевой диапазон ставок по федеральным фондам сейчас составляет 3,75%-4,00%. Широко ожидается, что по итогам заседания 13-14 декабря ставки будут повышены на 50 базисных пунктов. Американский банкир дал прогноз по росту учетной ставки ФРС США

Местер отметила, что ФРС входит в такую фазу ужесточения политики, когда дальнейшие решения необходимо будет принимать более вдумчиво и осмотрительно. Следует убедиться, что недавние обнадеживающие признаки замедления инфляции действительно говорят о начале снижения годовых темпов роста цен по направлению к целевому уровню 2,0%, заявила президент ФРС-Кливленд. При этом она предупредила, что ФРС должна быть готова действовать, если существенного ослабления ценового давления не произойдет.

"Мой текущий прогноз заключается в том, что в следующем году мы увидим реальный хороший прогресс в отношении инфляции, — сказала Местер. — Мы не вернемся к 2,0%, однако прогресс будет значительным. Если же мы не увидим этого, то следует убедиться в том, что наша политика действительно реагирует на поступающую информацию. Таким образом, сейчас я не могу сказать, каковы будут дальнейшие действия (центрального банка)".