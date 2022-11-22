Резервный банк Новой Зеландии может осуществить самое большое в истории повышение ставок
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, на текущей неделе осуществит самое большое повышение процентных ставок за всю свою историю в попытке добиться охлаждения инфляции, после чего центральный банк ждет трехмесячный перерыв в заседаниях по денежно-кредитной политике.
Годовая инфляция в Новой Зеландии составляет 7,2%, темпы роста заработных плат достигли рекордного максимума, тогда как инфляционные ожидания не снизились.
"РБНЗ столкнулся с реальным риском возникновения инфляционной спирали, — заявил Майкл Гордон из Westpac NZ. — Для восстановления контроля над инфляцией потребуется гораздо более высокий уровень процентных ставок".
РБНЗ с октября повысил ставки на 325 базисных пунктов, и внимание регулятора по-прежнему сосредоточено лишь на сдерживании инфляции.
Учитывая тот факт, что после заседания на текущей неделе руководство центрального банка не будет собираться три месяца, при недостаточной решительности в вопросе борьбы с инфляцией у РБНЗ на протяжении некоторого времени не будет возможности внести изменения в свою политику, отметил Гордон.
Согласно результатам проведенного Reuters опроса, 15 из 23 экономистов ожидают, что РБНЗ повысит ставки на рекордные 75 базисных пунктов, а остальные ждут повышения на 50 базисных пунктов. Участники рынка похожим образом разошлись в ожиданиях.
Новозеландские экономисты единогласно ожидают повышения ставок РБНЗ на 75 базисных пунктов.
Жители Новой Зеландии, скорее всего, полагают, что иностранные эксперты недооценивают силу базового инфляционного давления в стране, отметил Крейг Эберт из Bank of New Zealand.
"Стоит отметить, что зарубежные комментаторы находятся под влиянием происходящего вокруг них, и их мнение, вероятно, отражает глобальные риски для Новой Зеландии", — сказал он.
РБНЗ также выпустит новые экономические прогнозы и может опубликовать обновленную траекторию повышений ключевой ставки.
"Все зависит от риторики по поводу траектории ключевой ставки, — сообщили в Kiwibank. — Трейдеры считают, что ставка достигнет пика в мае следующего годы, и мы согласны с этим. Затем все более вероятным будет представляться снижение ставки".
https://1prime.ru/finance/20221122/838901112.html