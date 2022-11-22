МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии, как ожидается, на текущей неделе осуществит самое большое повышение процентных ставок за всю свою историю в попытке добиться охлаждения инфляции, после чего центральный банк ждет трехмесячный перерыв в заседаниях по денежно-кредитной политике. В ФРС допустили переход к менее масштабным повышениям ставок

Годовая инфляция в Новой Зеландии составляет 7,2%, темпы роста заработных плат достигли рекордного максимума, тогда как инфляционные ожидания не снизились.

"РБНЗ столкнулся с реальным риском возникновения инфляционной спирали, — заявил Майкл Гордон из Westpac NZ. — Для восстановления контроля над инфляцией потребуется гораздо более высокий уровень процентных ставок".

РБНЗ с октября повысил ставки на 325 базисных пунктов, и внимание регулятора по-прежнему сосредоточено лишь на сдерживании инфляции.

Учитывая тот факт, что после заседания на текущей неделе руководство центрального банка не будет собираться три месяца, при недостаточной решительности в вопросе борьбы с инфляцией у РБНЗ на протяжении некоторого времени не будет возможности внести изменения в свою политику, отметил Гордон. Немцам предрекли падение уровня жизни до времен 1970 года

Согласно результатам проведенного Reuters опроса, 15 из 23 экономистов ожидают, что РБНЗ повысит ставки на рекордные 75 базисных пунктов, а остальные ждут повышения на 50 базисных пунктов. Участники рынка похожим образом разошлись в ожиданиях.

Новозеландские экономисты единогласно ожидают повышения ставок РБНЗ на 75 базисных пунктов.

Жители Новой Зеландии, скорее всего, полагают, что иностранные эксперты недооценивают силу базового инфляционного давления в стране, отметил Крейг Эберт из Bank of New Zealand.

"Стоит отметить, что зарубежные комментаторы находятся под влиянием происходящего вокруг них, и их мнение, вероятно, отражает глобальные риски для Новой Зеландии", — сказал он.

РБНЗ также выпустит новые экономические прогнозы и может опубликовать обновленную траекторию повышений ключевой ставки.

"Все зависит от риторики по поводу траектории ключевой ставки, — сообщили в Kiwibank. — Трейдеры считают, что ставка достигнет пика в мае следующего годы, и мы согласны с этим. Затем все более вероятным будет представляться снижение ставки".