ТОКИО, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк Японии в рамках подготовки к началу выпуска новых банкнот в июне 2023 года, на которых впервые в мире будут нанесены трехмерные голограммы, провел первое публичное тестирование купюр использующимися в стране банкоматами. В парламент Японии внесли проект дополнительного бюджета

Трансляция была показана телеканалами NHK и Asahi TV.

В начале этого месяца Банк Японии официально объявил, что выпуск банкнот номиналом 10 тысяч иен, пять тысяч иен и тысяча иен был прекращен. Новые купюры должны быть введены в оборот в первой половине 2024 финансового года, который начнется 1 апреля 2024 года.

Новая банкнота номиналом 10 тысяч иен будет иметь портрет Эйити Сибусавы, японского государственного деятеля и предпринимателя, известного как "отца японского капитализма". На купюру номиналом пять тысяч иен будет помещен портрен Умэко Цуды, которая была педагогом в период Мэйдзи, выступающая за равноправие женщин в сфере образования. Банкнота номиналом тысячу иен будет иметь портрет врача, одного из первооткрывателей возбудителя чумы, Сибасабуро Китасато, известного как "отец современной японской медицины".

Кроме этого, на новые банкноты будут нанесены по три трехмерных голограммы, которые будут приходить в движение с изменением положения купюры. Это станет первым случаем в мире, когда при печати банкнот будет применяться данная технология.