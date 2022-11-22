МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "ИК Велес Капитал" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства. Объем торгов клиентов "Велес Капитала" вырос вдвое

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности финансовой компании ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал" на уровне ruA+. Прогноз по рейтингу – стабильный… Качество активов компании оценивается как высокое", — отмечается в сообщении.

ООО "ИК Велес Капитал" является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Основу клиентской базы компании составляют корпоративные и состоятельные частные клиенты. Размер клиентской базы компании сохраняется на низком уровне, что оказывает давление на оценку рыночных и конкурентных позиций.

Подверженность компании валютным рискам оценивается как низкая: на 30 сентября 2022 года показатель валютных рисков баланса составил 892 тысячи рублей при размере скорректированного капитала более 3,894 миллиарда рублей, отмечается в сообщении "Эксперта Ра".

Ресурсная база компании достаточно высоко диверсифицирована и в основном представлена остатками средств клиентов. На 30 сентября 2022 года на крупнейшего клиента, по остаткам средств которого брокером было получено право использования, пришлось 14,9% пассивов, уменьшенных на величину кредиторской задолженности по договорам на брокерское обслуживание, по которым брокеру не предоставлено право использования денежных средств. Клиентские остатки с существенным запасом покрываются высоколиквидными активами.

Агентство высоко оценивает показатели ликвидности компании. Значение коэффициента текущей ликвидности (отношение скорректированных на качество оборотных активов к краткосрочным обязательствам) на 31 марта 2022 года составило 1,60, на 30 сентября 2022 года – 1,74. Показатель "стрессовой" ликвидности, отражающий покрытие всех обязательств скорректированными на качество активами, составил 1,5 и 1,6 соответственно. Кроме того, агентство отмечает высокую капитализацию компании. Норматив достаточности капитала на 30 сентября 2022 составил 36,4%.

По данным отчетности по ОСБУ на 30 сентября 2022 размер активов ООО "ИК Велес Капитал" составил 10,9 миллиарда рублей, капитала – 4,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль за девять месяцев 2022 года составила 306,5 миллиона рублей.