МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Закрепление за Национальной системой платежных карт (НСПК) новых функций необходимо для сохранения стабильности на платежном рынке, заявила РИА Новости пресс-служба системы. Глава НСПК рассказал о странах, где принимают карты "Мир"

Ранее сообщалось, что Банк России опубликовал решение совета директоров о формализации для НСПК порядка обслуживания "пластика" временно ушедших из страны международных платежных систем и о предоставлении структуре ряд дополнительных прав.

"Данное решение Банка России направлено на сохранение стабильности платежного рынка и закрепляет за Национальной системой платежных карт ряд функций, обеспечивающих работу карт международных платежных систем на российском рынке. Нововведение не предполагает немедленного внесения изменений в порядок функционирования участников платежного рынка, но позволит оперативно реагировать на изменения ситуации и запросы рынка", — отметили представители НСПК.

Пресс-служба регулятора пояснила РИА Новости, что система получила право осуществлять эквайринг карт международных платежных систем, вносить изменения в правила по взаимодействию между НСПК и банками, а также между кредитными организациями по операциям с этими картами. Такое решение было принято с учетом накопленной практики работы карт и предложений участников рынка, добавили в Центробанке.