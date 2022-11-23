МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вопрос создания автономного фонда поддержки банковского сектора находится на ранней стадии проработки, равно как и возможность софинансирования его Банком России, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов, выступая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). Уже 12 иностранных банков подключились к Системе быстрых платежей

В начале августа ЦБ опубликовал доклад, в котором сообщил, что может рассмотреть вопрос создания автономного фонда для поддержки финансового сектора, который формировался бы за счет отчислений финансовых посредников. Тогда же регулятор уточнил, что в целом системная поддержка сектору в случае необходимости может быть оказана "в различных формах в зависимости от масштаба проблем".

"Пока это все в стадии очень предварительной проработки концепции, пока на этот вопрос нет ответа в силу того, что вопрос прорабатывается. Будем смотреть, будем думать, будем обсуждать", — ответил Данилов на вопрос, готов ли ЦБ софинансировать этот фонд.