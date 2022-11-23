МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем денежных переводов в Узбекистан в 2023 году может потерять до 30% в случае кризисной ситуации в экономике стран-партнеров, в частности, в России, следует из материалов ЦБ республики, обнародованных в среду. Российские банки готовят запуск международных переводов по номеру телефона

По данным пресс-службы регулятора, постановлением ЦБ Узбекистана утверждены основные направления денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024-2025 годов.

"Кризисные ситуации в экономике стран-партнеров, на которые приходится основная часть международных денежных переводов, и девальвация курсов валют окажут существенное влияние на объем денежных переводов, поступающих в нашу страну, и могут привести к сокращению объема переводов на 20-30% в 2023 году", — говорится в тексте документа на сайте регулятора.

По данным экспертов Центробанка, прогноз снижения трансфертов сделан с учетом девальвационных ожиданий динамики российского рубля в следующем году, потока трудовых мигрантов и геополитических изменений у торговых партнеров Узбекистана. В ЦБ пояснили, что снижение объемов переводов в Узбекистан также частично объясняется "эффектом высокой базы, то есть большим увеличением объема денежных переводов в 2022 году".

По данным ЦБ, объем денежных переводов в республику в январе-сентябре 2022 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 12,6 миллиарда долларов. По прогнозам регулятора, с 2024 года темпы роста денежных переводов начнут восстанавливаться на уровне 5-6%.

"Резкий рост международных денежных переводов обусловлен значительным укреплением курса российского рубля по отношению к доллару, а также переходом трудовых мигрантов из неофициальных на официальные каналы отправки денежных переводов в результате валютных ограничений в России", — поясняет регулятор. Среди других факторов роста трансфертов — увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса Узбекистана, осуществляющих экспорт в наличной форме и отправляющих экспортную выручку через системы денежных переводов.

В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 миллионов узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в РФ.