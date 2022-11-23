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2022
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Совфед рассмотрит бюджет на 2023 год 30 ноября
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Совет федерации на заседании 30 ноября рассмотрит закон о бюджете РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, следует из повестки. Рассмотрение закона запланировано с... ПРАЙМ, 23.11.2022
финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, совфед, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Совет федерации на заседании 30 ноября рассмотрит закон о бюджете РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, следует из повестки.
Рассмотрение закона запланировано с участием глав Минфина РФ и Счетной палаты Антона Силуанова и Алексея Кудрина.