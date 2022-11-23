МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Совет федерации на заседании 30 ноября рассмотрит закон о бюджете РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, следует из повестки. Силуанов назвал приоритетные сферы при перераспределении бюджетных средств

Рассмотрение закона запланировано с участием глав Минфина РФ и Счетной палаты Антона Силуанова и Алексея Кудрина.