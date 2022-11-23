МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В ходе международной конференции Artificial Intelligence Journey Сбер объявил первых лауреатов своей ежегодной Научной премии, которая поощряет ученых, ведущих активную научно-исследовательскую деятельность в России и чьи работы вносят решающий вклад в научно-технический прогресс и открывают новые перспективы.

Сопредседатели комитета премии — председатель правления Сбербанка Герман Греф и профессор Национального университета Сингапура и Университета Манчестера Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено 392 российских и зарубежных ученых. На ее основе советы под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и эксперты мирового уровня.

"Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира. Первыми лауреатами премии стали учёные, работы которых определяют вектор и динамику научно-технического прогресса в своих предметных областях. Искренне поздравляю победителей и желаю им дальнейших успехов в их научной деятельности", — отметил Греф.

В номинации "Физические науки" лауреатом стал Юрий Оганесян, академик РАН, доктор физико-математических наук. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации "Науки о жизни" победителем стал Александр Габибов, академик РАН, доктор химических наук. Экспертное сообщество оценило его открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

В номинации "Цифровая вселенная" отмечен академик РАН, доктор физико-математических наук Александр Холево за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Каждый лауреат получит 20 млн рублей.