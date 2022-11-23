Резидентам продлили запрет покупать доли иностранных компаний
Запрет резидентам покупать доли иностранных компаний без разрешения ЦБ продлен на год
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2023 года запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях, следует из текста указа президента.
"…заменив в абзаце первом пункта 2 слова "до 31 декабря 2022 г" словами "до 31 декабря 2023 г включительно", — сказано в документе.
В первоначальной версии документа о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования предполагалось, что запрет осуществлять без разрешения ЦБ сделки по покупке резидентами долей в иностранных компаниях действует до конца этого года.
https://1prime.ru/finance/20221123/838930315.html
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