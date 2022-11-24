МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Акционеры "Иркутскэнерго" на внеочередном собрании 29 декабря рассмотрят вопросы, связанные с публичностью компании и делистингом акций, следует из ее материалов. Акции "Газпром нефти" растут на дивидендных новостях

"О внесении в устав изменений, исключающих указание на то, что ПАО "Иркутскэнерго" является публичным, об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге акций", — отмечается в повестке дня.

Сообщается также, что компания готова выкупить свои обыкновенные акции по цене 14,3 рубля за бумагу. "Цена выкупа одной обыкновенной акции общества определена советом директоров 23.11.2022, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО "Национальное агентство оценки и консалтинга" в размере четырнадцать рублей 30 копеек", — указывается в сообщении.

Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций должны быть предъявлены или отозваны не позднее 45 дней с даты принятия собранием акционеров решения по вопросу публичности. По истечении этого срока в течение 30 дней компания должна выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, уточняется в сообщении.

Собрание состоится в заочной форме. Реестр акционеров для участия в нем закроется 5 декабря.

"Иркутскэнерго" было реорганизовано в 2020 году. Угольные ТЭЦ, земельные участки и теплосети компании были переданы в аренду дочерней структуре — "Байкальской энергетической компании" (БЭК) с целью дальнейшей продажи. До этого компания передала в аренду три свои ГЭС ООО "Евросибэнерго-Гидрогенерация". C 1 сентября 2020 года "Иркутскэнерго" прекратило выработку и продажу электрической и тепловой энергии.

Торги акциями "Иркутскэнерго" на Московской бирже прекращены с 28 февраля 2022 года в связи с выкупом бумаг мажоритарным акционером — компанией "Евросибэнерго": на тот момент ей принадлежало 98,03% акций "Иркутскэнерго" (обе компании входят в "Эн+ Груп") и она выставила оферту на выкуп остальных по 14,37 рубля за бумагу.