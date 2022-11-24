МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минфин России пока не планирует отказываться от механизма обратного акциза в сфере виноделия, считая его хорошим инструментом поддержки отрасли: за 2021 год поддержка виноделов через акциз составила порядка 12 миллиардов рублей, сказал замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин допустил введение лимита на вывоз золота из России

Сейчас производители получают вычеты по акцизам на реализованную алкогольную продукцию при приобретении или импорте сырья для его производства.

"Надо сказать, что, например, только за прошлый год объем поддержки отрасли в виде отрицательного акциза составил порядка 12 миллиардов рублей, это существенные деньги, отрицательный акциз был заявлен в отношении 480 тысяч тонн винограда", — рассказал Сазанов в ходе первого Российского винодельческого форума.

"Если, например, сравнить даже с уровнем субсидий, то на всю отрасль виноградарства и виноделия через Минсельхоз распределяется 2,5 миллиарда рублей в этом году и 3,5 миллиарда рублей в следующем году. Поэтому это существенный инструмент поддержки. Он показал себя достаточно эффективно, и мы, соответственно, будем продолжать применять его в будущем", — заявил замглавы Минфина.

"С одной стороны государство даёт определенную форму поддержки отрасли виноградарства и виноделия, а с другой стороны отрасль обязуется выращивать и перерабатывать виноград, произведенный на территории Российской Федерации, поэтому это такие двухсторонние обязательства", — добавил он.