МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, который продлит до 2025 года межбюджетные трансферты из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в бюджеты территориальных фондов для софинансирования оплаты труда врачей. Россиянам рассказали, кому положена 13-я зарплата

Закон продлевает срок действия положений закона об обязательном медицинском страховании в России на 2025 год (сейчас действует на 2024 год) в части предоставления из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов межбюджетных трансфертов для софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также межбюджетных трансфертов для осуществления выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения.

Также предусматривается уточнение перечня договоров, получая выплаты и вознаграждения по которым физлица являются застрахованными по ОМС — договоры авторского заказа, лицензионные, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности.