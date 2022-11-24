МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в октябре снизился на 1,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 69,7 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Названы кредиты, под которыми "нельзя подписываться"

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 69,7 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1% (в сентябре 2022 года — 70,5 тысячи рублей)… в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (лимит по кредитным картам), напротив, немного увеличился — на 0,6% (в октябре 2021 года – 69,3 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (103,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (86,6 тысячи), Московской области (86,5 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (83,5 тысячи), а также в Приморском крае (76,7 тысячи рублей).

Отмечается также, что снижение среднего размера лимита по кредитным картам в августе было отмечено в большинстве субъектов РФ, при этом наиболее заметное сокращение по сравнению с июлем (среди 30 лидеров по объемам выдачи кредитов такого типа) была зафиксирована в Башкирии (-3,5%), Новосибирской области (-3,1%), Красноярском крае (-2,1%), а также в Омской области (-2%) и Алтайском крае (-1,9%).

"После роста в августе, в сентябре-октябре средние лимиты по кредитным картам немного снизились. На фоне общей неопределенности как банки, так и сами граждане не стремятся к дальнейшему наращиванию обязательств, и стараются сокращать долговую нагрузку. При этом банки активно используют такой эффективный инструмент управления кредитным риском как лимит по кредитным картам", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

"В то же время определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче новых кредитных карт и их условиях (включая, льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.) по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика", — заключил он.