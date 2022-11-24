МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и правительство за эффективную работу по утверждению федерального бюджета на 2023-2025 годы, документ получился сбалансированным, он позволит решить ключевые задачи по развитию страны и поддержке жителей, отметил глава кабмина. Госдума продлила трансферты из бюджета ФОМС на выплаты медикам

"Сегодня Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла основной финансовый закон страны – федеральный бюджет на 2023-2025 годы. На следующей неделе документ предстоит рассмотреть сенаторам РФ, после чего, соответственно, он будет направлен на подпись президенту", — сказал Мишустин.

Он озвучил благодарность за эффективную и слаженную работу председателю Госдумы Вячеславу Володину, представителям профильных комитетов, вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко, министру финансов Антону Силуанову и всем членам кабмина.

"Министры плотно работали с отраслевыми комитетами по всем инициативам и поправкам. Вместе нам удалось подготовить сбалансированный документ, который позволит решить ключевые социально-экономические задачи, задачи развития страны и поддержки наших людей", — сказал Мишустин.

Закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов", который был принят Госдумой в третьем чтении в четверг, предусматривает постепенное снижение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП.