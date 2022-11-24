Правительство предложило увеличить выплаты семьям погибших на производстве
Правительство хочет увеличить выплаты семьям погибших на производстве до двух миллионов рублей
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России подготовило законодательные поправки об увеличении до двух миллионов рублей размера единовременной страховой выплаты семьям погибших на производстве работников, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"К сожалению, не всегда удается избежать трагедий, и в этой ситуации родные и близкие пострадавших должны получать необходимую помощь и поддержку… Правительство подготовило поправки в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — сказал глава правительства.
Мишустин уточнил, что российские власти предложили увеличить сумму единовременной страховой выплаты семьям погибших на производстве граждан до двух миллионов рублей.
https://1prime.ru/finance/20221124/838940052.html
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