МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Правительство России подготовило законодательные поправки об увеличении до двух миллионов рублей размера единовременной страховой выплаты семьям погибших на производстве работников, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Мишустин поблагодарил Госдуму и правительство за работу с новым бюджетом

"К сожалению, не всегда удается избежать трагедий, и в этой ситуации родные и близкие пострадавших должны получать необходимую помощь и поддержку… Правительство подготовило поправки в закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — сказал глава правительства.

Мишустин уточнил, что российские власти предложили увеличить сумму единовременной страховой выплаты семьям погибших на производстве граждан до двух миллионов рублей.