МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Одной из линий атак в текущих условиях является система расчетов, заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции "Сбера" по искусственному интеллекту. Он считает необходимым создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

"Мы все хорошо знаем, что в условиях сегодняшних нелегитимных ограничений одна из линий атак — это расчеты. И наши финансовые учреждения знают это лучше, чем кто-либо другой, потому что они сталкиваются с этими практиками. Сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп", — сказал он.

"По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно все контролируют", — добавил президент.

При этом, по словам российского лидера, диктат монополистов в международных расчетах никому не нравится. Он также напомнил о системе хавала, которая сотни лет выполняла функции международных расчетов. Суть системы, как напомнил президент, в том, что отправитель отдает деньги брокеру в своей стране, а получатель принимает деньги в другой стране у своего брокера, уже после взаиморасчета.

"Как сказали бы сейчас, по клиринговой схеме. На базе технологий цифровых валют и распределенных реестров можно создать новую систему международных платежей, причем гораздо более удобную, но при этом полностью безопасную для участников и полностью независимую от банков и вмешательства третьих стран", — предложил он.