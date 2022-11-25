МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ находится в диалоге с инвесторами по вопросу обмена евробондов на российские бумаги, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Минфин предлагает сохранить уровень НДФЛ для россиян за рубежом

"Мы в диалоге находимся, пока решение, окончательное, еще в процессе рассмотрения", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос об обмене евробондов.

Минфин ранее получил право в 2023 году выпустить рублевые госбумаги на сумму до 800 миллиардов рублей для обмена на ранее выпущенные суверенные евробонды в целях снижения внешнего валютного долга РФ.

"Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает", — добавил Силуанов.

Это даст возможность снизить объем государственного внешнего долга и, соответственно, приведет к сокращению валютных рисков, сопряженных с его обслуживанием, поясняла смысл соответствующей законодательной поправки на заседании бюджетного комитета Госдумы замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

Согласно одобренным Госдумой ранее поправкам, российские евробонды могут быть обменены только на госбумаги РФ в российских рублях с равными или более длительными сроками их погашения, и такой обмен будет осуществляться по рыночной стоимости, определяемой правительством.