МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пенсии, социальные пособия и другие расходы федерального бюджета и Социального фонда обеспечены финансами, сообщил министр труда России Антон Котяков. Мишустин поблагодарил Госдуму и правительство за работу с новым бюджетом

Ранее Государственная Дума приняла закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов". Документ предусматривает сокращение дефицита бюджета с двух процентов до 0,7 процента ВВП страны.

"Все расходы федерального бюджета и расходы, которые предусмотрены, в том числе бюджетом Социального фонда, обусловлены действующей нормативно-правовой базой, обеспечены соответствующими финансовыми ресурсами", — подчеркнула Силуанов.

По словам главы ведомства, в перечень расходов включены пенсии, соцпособия, пособия по временной нетрудоспособности и другие.