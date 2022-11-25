Пенсии и соцпособия обеспечены финансами, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: все расходы федерального бюджета и соцфонда обеспечены финансами
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пенсии, социальные пособия и другие расходы федерального бюджета и Социального фонда обеспечены финансами, сообщил министр труда России Антон Котяков.
Ранее Государственная Дума приняла закон "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов". Документ предусматривает сокращение дефицита бюджета с двух процентов до 0,7 процента ВВП страны.
"Все расходы федерального бюджета и расходы, которые предусмотрены, в том числе бюджетом Социального фонда, обусловлены действующей нормативно-правовой базой, обеспечены соответствующими финансовыми ресурсами", — подчеркнула Силуанов.
По словам главы ведомства, в перечень расходов включены пенсии, соцпособия, пособия по временной нетрудоспособности и другие.
https://1prime.ru/finance/20221125/838947999.html
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