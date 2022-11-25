Денежная база России в узком определении выросла на 0,2 процента
ЦБ: денежная база России в узком определении достигла 15,827 триллиона рублей на 18 ноября
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 ноября составил 15,827 триллиона рублей после 15,79 триллиона на 11 ноября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 37,2 миллиарда рублей, или на 0,2%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20221125/838949865.html
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