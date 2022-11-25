МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 18 ноября составил 15,827 триллиона рублей после 15,79 триллиона на 11 ноября, сообщил Банк России. Денежные переводы в Узбекистан снизятся в случае кризиса в России

Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 37,2 миллиарда рублей, или на 0,2%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.