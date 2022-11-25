МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Создать фонд поддержки розничных инвесторов теоретически возможно, идея в начальной стадии обсуждения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". Абрамченко заявила, что причин менять объем интервенционный фонд зерна нет

"Непростая ситуация, вот. Есть тоже такие инициативы. Но они находятся в стадии рассмотрения, я бы так сказал, что в начальной стадии рассмотрения", — прокомментировал Силуанов слова журналиста о том, что звучали предложения создать фонд поддержки розничных инвесторов.

"Тема тоже рассматривается. Но она посложнее, здесь нужно, во-первых, выверить объем замороженных активов, нужно подтвердить. В принципе, это теоретически возможно, с одной стороны. С другой стороны, здесь нужно принять целый ряд законодательных решений, которые позволяли бы нам те замороженные средства уже иностранных инвесторов, которые заморожены здесь в Российской Федерации, использовать на расчеты по тем активам, которые заморожены за рубежом", — также отметил он.

В начале сентября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор обсуждает создание фонда компенсации для инвесторов, пострадавших от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Позже она отмечала, что идея фонда компенсаций на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по-прежнему обсуждается, но ЦБ готов рассматривать и другие предложения.