МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Турция находится на завершающей стадии переговоров с Катаром, в рамках которых может получить финансирование на сумму до десяти миллиардов долларов, включая до трех миллиардов до конца текущего года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Шойгу и министр обороны Турции обсудили "продуктовую сделку"

"Переговоры о предоставлении Катаром новых ресурсов Турции достигли финальной стадии. Минимальная сумма ожидается в размере 8 миллиардов долларов, но может в целом составить до 10 миллиардов долларов", — цитирует агентство неназванного источника.

Источник сообщает, что 2-3 миллиарда долларов от этой суммы будут получены до конца текущего года, а остальное — в следующем году. Финансирование может быть получено в виде свопа или еврооблигаций, но обсуждается несколько механизмов, отмечает источник.