СМИ сообщили о переговорах Катара и Турции по финансированию
Reuters: переговоры о предоставлении Катаром Турции десяти миллиардов долларов завершаются
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Турция находится на завершающей стадии переговоров с Катаром, в рамках которых может получить финансирование на сумму до десяти миллиардов долларов, включая до трех миллиардов до конца текущего года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Переговоры о предоставлении Катаром новых ресурсов Турции достигли финальной стадии. Минимальная сумма ожидается в размере 8 миллиардов долларов, но может в целом составить до 10 миллиардов долларов", — цитирует агентство неназванного источника.
Источник сообщает, что 2-3 миллиарда долларов от этой суммы будут получены до конца текущего года, а остальное — в следующем году. Финансирование может быть получено в виде свопа или еврооблигаций, но обсуждается несколько механизмов, отмечает источник.
https://1prime.ru/finance/20221125/838953247.html
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