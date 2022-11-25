ЦБ предрек рост доли безналичных платежей в розничной торговле в 2023 году
ЦБ предрек долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78-80% в 2023 году
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78-80% в 2023 году против 76-78% в 2022 году, свидетельствуют уточненные ключевые показатели развития национальной платежной системы, опубликованные на сайте регулятора.
"По итогам 2023 года доля безналичных операций в розничной торговле должна составить 78-80%, тогда как ранее она ожидалась на уровне 75%. Напомним, что на конец сентября этот показатель составил уже 77,7%", — приводятся в сообщении регулятора слова первого зампреда Ольги Скоробогатовой.
Также ЦБ исходит из того, что доля платежной системы "Мир" и Системы быстрых платежей в общем объеме розничных безналичных операций в 2023 году составит 47-49%, а количество стран, в которых обеспечена возможность передачи информации по Системе передачи финансовых сообщений, российскому аналогу SWIFT, достигнет 18.
https://1prime.ru/finance/20221125/838954900.html
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