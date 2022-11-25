МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Нового главу Счетной палаты РФ в случае отставки Алексея Кудрина будет утверждать Госдума, следует из закона о Счетной палате РФ. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

Кудрин покинет свой пост в контрольном ведомстве и перейдет на работу в "Яндекс" до конца текущего года, сообщил ранее в пятницу РИА Новости источник.

Согласно закону, решение о досрочном освобождении от должности главы Счетной палаты оформляется постановлением Госдумы по представлению президента РФ. После этого Совет Госдумы должен будет представить главе государства не менее трех новых кандидатур на эту должность, предложенных депутатскими фракциями. Глава государства выберет из них одну и внесет на утверждение палаты.

"В случае, если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом Российской Федерации, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее в Государственную Думу", — говорится в законе.

Председателем Счетной палаты может быть гражданин РФ, не имеющий иного гражданства либо вида на жительство, имеющий высшее образование и опыт работы не менее пяти лет в области государственного управления, государственного контроля, экономики, финансов или юриспруденции. При этом он не должен состоять в родственных отношениях с президентом РФ, спикером Госдумы или Совета федерации, премьер-министром, председателем Конституционного или Верховного суда, главой администрации президента, следственного комитета или генпрокурором.

Глава Счетной палаты назначается на шесть лет, при этом он не может занимать свой пост более двух сроков подряд. "Решение о досрочном освобождении от должности председателя Счетной палаты оформляется постановлением Государственной Думы по представлению президента Российской Федерации", — говорится в законе.