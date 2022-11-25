МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Версия закона о Счетной палате без поправок о назначении Советом Федерации главы ведомства не позволит провести кадровые перестановки, заявил РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Иванов, который отвечает за взаимодействие Совфеда со Счетной палатой. Госдума утвердит нового главу Счетной палаты в случае отставки Кудрина

Он пояснил, что согласно новой редакции Конституции РФ полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты перешли Совфеду, сейчас готовятся поправки в закон о деятельности ведомства, без них кадровые перестановки невозможны.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что действующий председатель Счетной палаты Алексей Кудрин переходит на работу в Яндекс.

Отвечая на вопрос агентства, нужны ли изменения в закон о Счетной палате, Иванов отметил, что такой документ "готовится в Госдуме".

"Раньше мы назначали заместителя Счетной Палаты, теперь будем утверждать председателя", — сказал он.

Сенатор отметил, что в Совфеде готовы рассмотреть соответствующий закон вносящий изменения в правила назначения главы Счетной палаты "хоть завтра, как только он поступит из Госдумы".

"Но пока существует такая коллизия, ничего не будет, никаких (кадровых) перемещений", — добавил он. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

По его словам, закон о Счетной палате должен быть приведен в соответствии с положениями Конституции.

В 2022 году была принята новая редакция Конституции РФ, в соответствии с которой вопросы "назначения на должность и освобождение от должности председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов по представлению президента РФ" относятся к ведению Совета Федерации. Ранее это были полномочия Госдумы. Однако в базовом законе "О Счетной палате РФ" так и осталась норма о том, что депутаты принимают решения о назначении или освобождении от должности главы Счетной палаты. Таким образом, возникла правовая коллизия.

Закон о Счетной палате предусматривает несколько оснований освобождения председателя Счетной палаты от должности, в том числе — на основании личного заявления об отставке. Среди прочих оснований — нарушение им законодательства РФ, в связи с утратой доверия, наличием гражданства иностранного государства. В существующей сейчас редакции закона о досрочном освобождении от должности главы Счетной палаты уточняется, что решение принимается постановлением Госдумы по представлению президента России.