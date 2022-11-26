МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев текущего года поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости данных национальных центробанков. Международные резервы России увеличились на три процента к 18 ноября

Россия в 2022 году сместила Индию с четвертого места среди обладателей самых больших золотовалютных резервов в мире — российские активы с учетом замороженных Западом составили 540 миллиардов долларов против индийских в 532 миллиарда долларов. Две страны соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом прошлого года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года.

Китай сохранил за собой многолетнее лидерство по показателю международных резервов — на конец сентября текущего года его активы составили 3,193 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,238 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 892 миллиарда долларов.

Интересным трендом этого года среди второй пятерки стран-лидеров по международным резервам стало усиление позиций развивающихся экономик. Так, например, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, опустившись на седьмое место и сдвинув на восьмое Южную Корею. Бразилия поднялась на девятую строку, подвинув на одну позицию вниз Сингапур. Силуанов оценил степень вмешательства государства в экономику России

Состав второй десятки с начала года не изменился, хотя внутри группы произошли некоторые перестановки. Германия и США сохранили за собой 11 и 12 места соответственно, на 13-е место поднялась Франция, затем расположилась Италия. Усилила свои позиции Мексика, поднявшаяся на три позиции — до 15 строки, а вот Таиланд, наоборот, опустился на 16-е место с 13-го. Потеряла две позиции Великобритания (сейчас на 17-м месте), Израиль и Чехия опустились на 19 и 20 места соответственно, а Польша поднялась на 19 строку.

Из "Большой двадцатки" в топ-50 по международным резервам также присутствуют Индонезия (21-е место), Турция (22-е место), Канада (24-е место), ЮАР (31-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (40-е место).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных центральных банков девяноста крупнейших по итогам 2021 года экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены 50 экономик с наибольшими резервами, которые на середину ноября раскрыли данные за сентябрь.