Россия вышла на четвертое место в мире по золотовалютным резервам по итогам девяти месяцев
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия по итогам девяти месяцев текущего года поднялась на четвертое место по золотовалютным резервам среди крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости данных национальных центробанков.
Россия в 2022 году сместила Индию с четвертого места среди обладателей самых больших золотовалютных резервов в мире — российские активы с учетом замороженных Западом составили 540 миллиардов долларов против индийских в 532 миллиарда долларов. Две страны соревнуются друг с другом по этому показателю еще с 2015 года: тогда объемы резервов максимально сблизились, а летом прошлого года Индия закрепилась на четвертом месте и осталась там по итогам года.
Китай сохранил за собой многолетнее лидерство по показателю международных резервов — на конец сентября текущего года его активы составили 3,193 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с резервами в 1,238 триллиона долларов. Тройку лидеров замыкала Швейцария с активами в 892 миллиарда долларов.
Интересным трендом этого года среди второй пятерки стран-лидеров по международным резервам стало усиление позиций развивающихся экономик. Так, например, Гонконг уступил шестое место Саудовской Аравии, опустившись на седьмое место и сдвинув на восьмое Южную Корею. Бразилия поднялась на девятую строку, подвинув на одну позицию вниз Сингапур.
Состав второй десятки с начала года не изменился, хотя внутри группы произошли некоторые перестановки. Германия и США сохранили за собой 11 и 12 места соответственно, на 13-е место поднялась Франция, затем расположилась Италия. Усилила свои позиции Мексика, поднявшаяся на три позиции — до 15 строки, а вот Таиланд, наоборот, опустился на 16-е место с 13-го. Потеряла две позиции Великобритания (сейчас на 17-м месте), Израиль и Чехия опустились на 19 и 20 места соответственно, а Польша поднялась на 19 строку.
Из "Большой двадцатки" в топ-50 по международным резервам также присутствуют Индонезия (21-е место), Турция (22-е место), Канада (24-е место), ЮАР (31-е место), Австралия (34-е место) и Аргентина (40-е место).
Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных центральных банков девяноста крупнейших по итогам 2021 года экономик мира. В финальную выборку для публикации были включены 50 экономик с наибольшими резервами, которые на середину ноября раскрыли данные за сентябрь.
https://1prime.ru/finance/20221126/838958994.html