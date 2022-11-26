АСТАНА, 26 ноя — ПРАЙМ. Власти Казахстана создадут фонд, в котором будут аккумулированы поступающие в страну ранее незаконно выведенные из нее активы, соответствующий указ подписал в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев. Токаев вступил в должность президента Казахстана

"Постановляю <…> до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение мажилиса (нижней палаты — ред.) парламента Республики Казахстан проект закона, направленный на <…> образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана", — говорится в тексте указа, размещенного на сайте президента.

Наряду с этим, генпрокурору поручено внести предложение по образованию в структуре главного надзорного органа отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

Правительство совместно с генпрокуратурой и другими заинтересованными госорганами на системной основе должно обеспечить "эффективное взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, в том числе в рамках международной правовой помощи для выявления и возврата государству незаконно выведенных активов".

Токаев, выступая в субботу на церемонии инаугурации, заявил, что власти должны восстановить справедливость и вернуть весь нелегально вывезенный из страны капитал. Для этого, по его словам, правительство подготовит законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата активов. Документ также будет направлен на устранение "причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов".